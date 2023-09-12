Прокопьевск, Кемеровская область, 12 сентября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Прокопьевске Кемеровской области 27-летнего неработающего гражданина, который нанёс аэрозольной краской надпись «РДК» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на памятнике павшим воинам на Аллее Славы, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма).

Информацию о преступлении в МВД получили 11 сентября. В тот же день злоумышленник был задержан, допрошен и дал признательные показания, рассказал источник ИА Регнум.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Михаила Светова (признан в России иноагентом). Его обвиняют в реабилитации нацизма. В ходе одного из эфиров на своём канале Светов исполнил популярную среди украинских нацистов песню про Степана Бандеру.

В апреле 2022 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уголовное дело о реабилитации нацизма. Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, порочащие память советского полководца Георгия Жукова. Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Аскерова, а Минюст РФ внёс его в реестр иноагентов.