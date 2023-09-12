Тула, 12 сентября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил расширить возможности получения служебного жилья медицинским работникам в отдаленных районах региона. Об этом он заявил сегодня, 12 сентября, во время посещения коттеджного поселка для врачей, приехавших работать в Тульскую область.

Пресс-центр правительства Тульской области Губернатор Юрий Дюмин посетил коттеджный поселок для приехавших в регион врачей

Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, в регионе уже несколько лет проводится системная работа по привлечению медиков востребованных специальностей. Для этого в дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них — увеличение подъемных для врачей наиболее востребованных профессий до 1 млн рублей. Также по инициативе Алексея Дюмина в регионе создан фонд служебного жилья. Сейчас в нем 215 квартир, с 2016 года квартиры получили 170 медиков.

Пресс-центр правительства Тульской области Губернатор Юрий Дюмин посетил коттеджный поселок для приехавших в регион врачей

Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона — перинатальный центр и онкоцентр — внедрена уникальная мера поддержки. «Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи, — рассказал Алексей Дюмин. — Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета».

На сегодня коттеджи в поселке, который уже целиком сдан, получили шесть высококвалифицированных медработников. Среди них — врачи онкодиспансера, который откроется в октябре, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. До конца года в коттеджи заселятся еще четыре врача.

Пресс-центр правительства Тульской области Губернатор Юрий Дюмин посетил коттеджный поселок для приехавших в регион врачей

Штат нового онкоцентра полностью укомплектован. Здесь будут работать 245 врачей и 400 медработников среднего звена, в том числе 73 врача из других регионов, которых привлекла кадровая служба минздрава Тульской области. Среди них — пять кандидатов медицинских наук.

В ходе посещения поселка Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко расширить возможности получения служебного жилья медицинским работникам, в первую очередь в отдаленных районах. Губернатор также обсудил с главой администрации Тулы Ильей Беспаловым транспортную доступность коттеджного посёлка и нового онкоцентра и предложил при необходимости добавить дополнительные единицы транспорта на муниципальные маршруты.