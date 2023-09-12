Краснодар, 12 сентября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае мать пересадила своих детей из салона автомобиля в прицеп-клетку и везла по автодороге Тимашевск — Гречаная Балка, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Кубани в своём Telegram-канале.

Госавтоинспекция Кубани Прицеп-клетка с детьми

Как говорится в сообщении, инцидент произошёл 8 сентября. В дежурную часть отдела МВД России по Тимашевскому району поступило сообщение о том, что по автодороге Тимашевск — Гречаная Балка движется автомобиль «Нива Шевроле» с прицепом, в котором находятся двое детей и собака.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулём которого находилась женщина. Она пояснила, что дети плохо себя вели в салоне автомобиля и в наказание их пересадили в автомобильный прицеп.

В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей. Кроме того, в отношении женщины был собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) для решения вопроса о привлечении её к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Как передавало ИА Регнум, в июне прохожий спас из горящего автомобиля 11-летнюю девочку в городе Ступино Московской области. По какой-то причине машина была закрыта. На помощь ребёнку пришёл Алексей Юдаев. Мужчина кирпичом разбил заднее стекло автомобиля и помог девочке выбраться.