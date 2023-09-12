Москва, 12 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином, а предпочитает называть себя русским. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Александр Шлеменко

«У нас многонациональный русский народ. Я считаю, что так правильно называть. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет», — сказал Шлеменко.

Он объяснил, что слово «россиянин» придумал Борис Ельцин, в эпоху которого страна была фактически колонией.

Шлеменко добавил, что никогда не будет называть себя россиянином.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Шлеменко одержал победу над бразильцем Алексом Оливейрой на восьмом турнире собственной лиги SFC. Поединок прошёл в Омске. 39-летний спортсмен победил удушающим приёмом в первом раунде. Бой длился 1 минуту 57 секунд.