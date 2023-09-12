Липецк, 12 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. В Липецке 12 сентября открыли новый памятник Александру Невскому, рассказал глава региона Игорь Артамонов.

Официальный сайт Правительства Липецкой области Памятник Александру Невскому в Липецке

«Символично, что скульптура установлена на проспекте Победы. Этот человек — победитель! Не проиграл ни одного сражения, сберёг Русь от западных завоевателей, сохранил национальную культуру. Образец мужества, чести, веры, благородства», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

На постаменте памятника в числе других элементов расположена и табличка с цитатой из песни исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова): «Встанем. Герои России останутся в наших сердцах до конца».

Мэр Липецка Евгения Уваркина отметила, что монумент посвящён не только самому Александру Невскому, но и тем, кто продолжает его дело защиты Отечества, в том числе и современникам, участникам СВО.

«Памятник Александру Невскому станет не только украшением нашего города, но и напоминанием о том, что каждый из нас должен быть готов защищать свою страну и своих близких, особенно в это непростое время», — отметила она в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, патриарх Кирилл в своей проповеди 12 сентбяря призвал православных защищать Отечество в час, когда это необходимо, так же как это делали Александр Невский и Пётр Первый.

В июле 2023 года SHAMAN выпустил новый клип на песню «Мой бой», снятый в зоне специальной военной операции. Менее чем за сутки число его просмотров превысило 1 млн. В клипе есть фрагменты с концертов певца в Мариуполе, Луганске, Геническе и других городах, съёмки военнослужащих в зоне боевых действий и медиков в больницах.