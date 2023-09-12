Хельсинки, 12 сентября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Финляндия решила продать здание так называемого «Финского дома» в Санкт-Петербурге, расположенного на Большой Конюшенной улице, сообщила 12 сентября газета Helsingin sanomat со ссылкой на руководителя управляющей этой недвижимостью компании Governia Кая Хейнонена.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Финское государство пытается избавиться от принадлежащего ему «Финского дома» в Санкт-Петербурге», — отмечает издание.

В публикации также говорится, что Россия затруднила продажу недвижимости в стране и сделала её невыгодной, поэтому правительство рассматривает бартер как возможный вариант.

Как передавало ИА Регнум, отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и вступления в НАТО. Также финские власти выслали нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.

В качестве ответных мер с 1 октября Россия отозвала согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и выслала девять финских дипломатов. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря заявили, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России.

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё 19 июля сообщила, что Хельсинки отзывает разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года. Также Финляндия объявила об ужесточении правил въезда для россиян, в частности, бизнесменам запретят транзит в другие страны, владельцев недвижимости обяжут обосновывать причины присутствия в стране, а абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени.