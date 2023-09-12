Хельсинки решил продать «Финский дом» в Петербурге
Helsingin sanomat: Хельсинки решил продать «Финский дом» в Петербурге
Хельсинки, 12 сентября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Финляндия решила продать здание так называемого «Финского дома» в Санкт-Петербурге, расположенного на Большой Конюшенной улице, сообщила 12 сентября газета Helsingin sanomat со ссылкой на руководителя управляющей этой недвижимостью компании Governia Кая Хейнонена.
«Финское государство пытается избавиться от принадлежащего ему «Финского дома» в Санкт-Петербурге», — отмечает издание.
В публикации также говорится, что Россия затруднила продажу недвижимости в стране и сделала её невыгодной, поэтому правительство рассматривает бартер как возможный вариант.
Как передавало ИА Регнум, отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и вступления в НАТО. Также финские власти выслали нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.
В качестве ответных мер с 1 октября Россия отозвала согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и выслала девять финских дипломатов. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря заявили, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России.
Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё 19 июля сообщила, что Хельсинки отзывает разрешение на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября 2023 года. Также Финляндия объявила об ужесточении правил въезда для россиян, в частности, бизнесменам запретят транзит в другие страны, владельцев недвижимости обяжут обосновывать причины присутствия в стране, а абитуриентам разрешат участвовать в ряде определённых программ, ведущих к получению степени.