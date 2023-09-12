Москва, 12 сентября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Подразделения 1-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ уверенно отражают атаки ВСУ и удерживают занимаемые рубежи в районе населённого пункта Опытное в ДНР. Об этом 12 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Аверин/РИА Новости

Ведомство опубликовало видео, в котором показано, как российские бойцы работают на этом направлении. Отмечается, что украинские подразделения постоянно предпринимают попытки прорвать российскую оборону, но несут огромные потери в результате безуспешных штурмов.

«В принципе, шансов у ВСУ нет никаких», — приводит пресс-служба Минобороны слова одного из российских бойцов.

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Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные удерживают посёлок Опытное в ДНР и отражают атаки ВСУ. По его словам, ВС России уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов прорваться и закрепиться в Опытном. Штурмовики несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться там они не могут.