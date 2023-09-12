Запорожье, Запорожская область, 12 сентября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Второй раз за день в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы, сообщило 12 сентября украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Подробности не приводятся.

Ранее это же издание сообщало о взрывах в Запорожье 12 сентября днём.

Также украинское издание «Зеркало недели» информировало о взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области, вблизи железнодорожной станции Синельниково-1.

Позднее, около 18:00 мск Воздушные силы Украины объявили об угрозе ракетного удара в Днепропетровской области, сообщила «Страна․ua». Тогда же было объявлено об угрозе применения авиационного оружия в Харьковской области, а также на временно оккупированной Киевом территории Запорожской области и ДНР.

11 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Информацию подтвердили и городские власти.

4 сентября сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Местные власти позднее заявили, что значительные повреждения получил «инфраструктурный объект». Вследствие взрыва на этом объекте вспыхнул пожар.