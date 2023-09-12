Вашингтон, 12 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Предприниматель Илон Маск считает президента США Джозефа Байдена «адски скучным», а его предшественника Дональда Трампа «глубоко презирает» и считает мошенником, сказано в новой биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Когда он (Байден. — Прим. ред.) был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен — как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы», — цитирует текст биографии РИА Новости.

Отношение Маска к Байдену ухудшилось в 2021 году, когда тот не позвал предпринимателя на мероприятие в честь производителей электромобилей, написал Айзексон. Позднее достоянием публики стало одно из писем Маска своим подчинённым, в котором тот предупреждал о вероятности рецессии в экономике США. Байден в ответ пожелал Маску удачи с «его полетом на Луну», хотя компания SpaceX выступает в этом проекте подрядчиком НАСА, отметил биограф предпринимателя.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Маск 10 сентября заявил, что настоящим президентом США является не Джозеф Байден, а тот человек, который управляет его телесуфлёром. Так он прокомментировал слова представителя Республиканской партии США Боба Маккобба, который отметил, что управляющий Байденом человек, кем бы он ни был, «абсолютно некомпетентен» и ему нужно объявить импичмент.

Илон Маск, безусловно, выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума. У Маска многое получается, в том числе при поддержке американского государства, и в России тоже намерены развивать работу по привлечению частных инвесторов к освоению космоса, отметил президент.