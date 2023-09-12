Москва, 12 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Санкции против России обернулись разрушением многих торговых маршрутов, что, в свою очередь, отразилось на большинстве стран мира, для которых начался период нестабильности и непонимания того, что будет дальше. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявил Борис Пивовар, старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Владимир Гердо/ТАСС

Ранее Всемирная торговая организация объявила, что антироссийские санкции скверно отразятся на большинстве экономик мира, однако РФ столкнётся с наибольшим падением реального ВВП.

Пивовар рассказал, что, хотя на Россию в масштабах мировой торговли приходится небольшой процент, она торгует очень важными для всего мира товарами. На многих рынках РФ выступает или как доминирующий, или как один из самых влиятельных игроков.

«Более того, мы не только торгуем сами, — заметил Пивовар. — Через нашу территорию идут огромные торговые пути, что по земле, что по воздуху, что по морю. Таким образом, в конфликт оказывается вовлечено очень большое количество стран. Иными словами, значение имеют не только сами санкции против России, но и остановка многих торговых маршрутов, выстроенных много лет назад».

Поэтому Пивовар согласился, что для большинства стран мира это оказывается периодом нестабильности и непонимания того, что будет происходить дальше и с какими последствиями.

Однако он оспорил прогнозы экспертов ВТО относительно российского ВВП.

«Мы растём, — сказал он. — Конечно, не ошеломительными темпами, но растём. У нас восстанавливаются производство и сельское хозяйство. По всем прогнозам — и российским, и зарубежным — 2024 год будет годом роста и стабилизации экономики».

Кроме того, есть мнение, что антироссийские санкции тормозят рост мирового ВВП. Как объяснила Анна Клоницкая, доцент департамента налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве РФ, экспортные статьи России до конца февраля 2022 года включали в себя поставки в страны Запада сырья и товаров с низким переделом.

Теперь из-за санкций производства товаров с высоким переделом сталкиваются с отсутствием материалов. Как следствие, повышается конкуренция на рынке высокотехнологичных товаров, что ухудшает геополитическую ситуацию, а в итоге снижает темпы роста мирового ВВП.

Клоницкая также не согласилась с прогнозами ВТО о падении российского ВВП. Она напомнила, что экспортёры товаров с низким переделом смогли в сжатые сроки наладить торговлю со странами, не поддерживающими санкционный режим.

Также она предположила, что из-за трансформации мирового порядка будет расти геополитическая и экономическая конкуренция за границы влияния, что на начальном этапе уже приводит к «островизации» и частичному распаду мировой экономики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономиста Елены Воронковой, вред, который наносят мировой экономике антироссийские санкции, больнее всего отражается на бедных странах. Кроме того, мировая экономика фрагментируется, рушатся традиционные цепочки связи и даже возникают риски кадровых дефицитов.

Западные политики между тем и вовсе признают, что не смогли добиться того результата, на который рассчитывали, вводя санкции. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что разочарована отсутствием эффекта от санкций, тем более что экономика РФ продолжает расти.

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил о том, что антироссийские санкции оказались провальными и, более того, нанесли больше урона народам Европы, нежели самой России.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что российская экономика выдержала испытание санкциями и показала прочность и устойчивость к внешним преградам.

А немецкий экономист Айка Хамер спрогнозировал, что Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций, которые ударят по среднему классу и наименее обеспеченному населению ФРГ.