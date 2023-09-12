Днепропетровск, Украина, 12 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. В Днепропетровской области произошёл взрыв, сообщило 12 сентября украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Взрывы прогремели в Синельниковском районе области, вблизи железнодорожной станции Синельниково-1, отметили, в свою очередь, местные Telegram-каналы. Синельниково находится в 40 км от Днепропетровска.

Позднее, около 18:00 мск Воздушные силы Украины объявили об угрозе ракетного удара в Днепропетровской области, сообщила «Страна․ua». Тогда же было объявлено об угрозе применения авиационного оружия в Харьковской области, а также на временно оккупированной Киевом территории Запорожской области и ДНР.

11 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Информацию подтвердили и городские власти.

4 сентября сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Местные власти позднее заявили, что значительные повреждения получил «инфраструктурный объект». Вследствие взрыва на этом объекте вспыхнул пожар.