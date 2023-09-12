Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Россия предлагает ежемесячно проводить заседания Совбеза ООН для изучения вопроса о том, как поставки западного оружия в Киев сказываются на перспективах урегулирования конфликта, заявил 12 сентября постпред России в ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы созвали сегодняшнее заседание прежде всего, чтобы вновь обсудить значение фактора безудержной накачки западными спонсорами своих подопечных в Киеве различными видами вооружений для перспектив урегулирования украинского кризиса», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Каждый месяц по этой теме находятся «новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», добавил он.

Поставки западными странами всё новых видов оружия в Киев не изменят ситуации на фронте, приведут лишь к затягиванию конфликта и новым жертвам на Украине, но все цели спецоперации России будут выполнены, отмечали ранее в МИД и Минобороны РФ.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ни поставки снарядов с обеднённым ураном, ни поставки кассетных боеприпасов Киеву не изменят ситуацию на фронте. Главное, что вызывает беспокойство — отсутствие у западных политиков каких-либо внутренних ограничений на такие поставки, сказал он.

США и ЕС продолжат политику поставок на Украину всё более и более смертельных вооружений, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Принято политическое решение никак не ограничивать эти поставки, исключением станет только ядерное оружие, считает эксперт.