Москва, 12 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Ущерб, который наносят мировой экономике антироссийские санкции, сильнее всего отразится на бедных странах, считает Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 12 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Всемирная торговая организация выпустила отчёт, авторы которого констатировали, что санкции, введённые против России, плохо скажутся на большинстве экономик мира.

По словам Воронковой, к ключевым последствиям антироссийских санкций следует отнести фрагментацию мировой экономики, которая отразилась на традиционных глобальных цепочках связи, трансграничном движении капитала. А это может привести к кадровому дефициту.

«По оценкам МВФ, ущерб только от фрагментации в сфере торговли может выразиться в падении мирового производства в интервале от 0,2% до 7% в зависимости от рассматриваемого сценария развития событий. Более всего это отразится на наименее обеспеченных странах и потребителях», — заявила экономист.

Кроме того, не пройдёт незамеченным и уход России с европейского рынка углеводородов, считает Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

«Россия была крупным поставщиком углеводородов в Европейский союз, — сказал он. — Её уход с европейского рынка привёл к выравниванию европейских цен на газ с азиатскими (азиатские были примерно в два раза выше, чем европейские до ухода «Газпрома»). Естественно, это привело к росту цен на энергию, росту инфляции и сокращению энергоёмких производств».

Кроме того, Россия была значимым рынком сбыта, потеря которого заметна для некоторых отраслей.

Также Хестанов отметил, что, хотя глобализация шла более 30 лет, сейчас наметилось некоторое движение в обратную сторону. Как далеко оно зайдет, пока не ясно.

«Скорее всего, произойдёт формирование блоков свободной торговли вокруг США и Китая, а торговля между странами противоположных блоков заметно сократится», — предположил экономист.

Как сообщалось ранее, эксперты ВТО убеждены, что экономические санкции, введённые против России, негативно повлияют на большинство экономик, хотя Российской Федерации предсказывают наибольшее падение реального ВВП.

Между тем главу МИД Германии Анналену Бербок уже разочаровало отсутствие эффекта от санкций, введённых против России. Дипломат констатировала, что экономика РФ продолжает расти, несмотря на действующие ограничения.

По словам президента России Владимира Путина, российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций и чувствует себя уверенно в том числе и в области внешней торговли.

Тем временем в Европе уже работают над новыми санкциями. На этот раз в отношении российской алмазной отрасли, о чем заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В свою очередь, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о полном провале санкций, введённых против России.