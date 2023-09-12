Москва, 12 сентября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Выборы в России прошли в условиях беспрецедентной консолидации общества, объединения вокруг президента и государственного флага, заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «ЕДГ-2023: итоги». Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе ЭИСИ.

Евгений Земцов/РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что «Единая Россия» безусловно лидировала на выборах как партия, реализующая курс президента Владимира Путина. Он привёл примеры роста поддержки партии.

Четыре мандата из четырёх получили единороссы на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам, 19 членов партии победили на выборах глав регионов с результатом выше 70%. По итогам 20 выборов в законодательные собрания у партии — 812 мандатов. По сравнению с 2018 годом доля «Единой России» в законодательных собрания выросла с 61% до 87% во Владимирской области, с 58% до 90% — в Ивановской, с 54% до 85% — в Смоленской, с 64% до 83% — в Ярославской.

Первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич указал на запредельно высокую явку в новых регионах России в условиях попыток внешнего вмешательства в избирательную систему и потока фейков со стороны Запада и Украины.

«Понятно, что это был референдумный характер выборов, люди выразили поддержку самому факту вхождения субъектов в состав России. Люди тоскуют о мире и желают участвовать в социальных ритуалах, которые ассоциируются с мирной жизнью. Жители шли на выборы как на праздник», — подчеркнул Малькевич.

Член правления «Cantiere laboratorio», редактор онлайн-журнала «Osservatore calabrese» Паскуале Салатино, наблюдавший за выборами в Луганске, заявил о кардинальном различии реальной картины от той, что навязывает Запад.

«По возвращении на родину я буду распространять информацию, что выборы в России прошли абсолютно открыто, демократично, и это полностью противоречит тому, о чём нам говорят в западных странах», — сказал Салатино.

Председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке отметил, что в Германии уровня демократии, подобного российскому, пока не достигли.

«Я смог разделить вместе с гражданами новых регионов их радость. Они могли спокойно с семьями прийти на выборы, выбрать своё будущее», — сказал Чапке.

По словам политолога, первого зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, в Москве явка выросла в разы по сравнению с прошлыми выборами мэра. Большую роль здесь сыграло и дистанционное электронное голосование, к которому уже привыкли избиратели.

«Явка — 43,3%. Разница с выборами мэра в 2018 — порядка 13%. Очевидно, что применение ДЭГ даёт большой прирост по явке. Это удобно и безопасно», — пояснил политолог, отметивший также рост электоральной грамотности избирателей и сокращение числа заявок на «участие ради участия».

Эксперты отметили, что ЛДПР и «Новые люди» добились довольно неплохих результатов, тогда как СРЗП и КПРФ понесли потери на выборах в законодательные собрания.

Так, в Ивановской области «Единая Россия» получила наибольший прирост голосов по сравнению с другими регионами, где выбирали законодательные собрания, из-за губернатора-единоросса Станислава Воскресенского. Прежде область входила в «красный пояс», считалась одним из самых депрессивных регионов России, а руководил ею представитель КПРФ.

«Красный пояс» покинули Алтайский край, Омская и Новосибирская области. В Якутии коммунисты уступили лидерство «Единой России» и «Новым людям». В Кузбассе второе место досталось ЛДПР.

Выборы были конкурентными, участвовали 20 политических партий, количество отказов в регистрации кандидатов было минимальным. Общественная палата РФ и НОМ подготовили больше 100 тыс. будущих общественных наблюдателей. Количество нарушений снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом, отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и права человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в Единый день голосования прошли в 85 российских регионах, в том числе на новых территориях. Глава ЦИК Элла Памфилова 11 сентября заявила, что Центризбирком «кирпичик по кирпичику» готовится к выборам президента.