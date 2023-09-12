Дерна, Ливия, 12 сентября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. В ливийском городе Дерне, расположенном на северо-востоке страны, от наводнения погибли не менее 6 тыс. человек, сообщил 12 сентября телеканал Al Hadath, ссылаясь на свои источники.

IMAGO/APAimages/ТАСС Последствия шторма «Даниэль» в Ливии

Как заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан, количество пропавших без вести в Ливии почти достигло 10 тыс.

«Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации, что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 тысячам», — приводит его слова телеканал.

Как передавало ИА Регнум, мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения. Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Россия готова оказать необходимое содействие, подчеркнул Путин.