Москва, 12 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Повстанцы из северных районов Мали заявили о захвате города Бурем на востоке страны, сообщило 12 сентября агентство AFP со ссылкой на заявление повстанцев.

ТАСС/ EPA/MOUSSA KALAPO

Представитель повстанцев, объединённых в коалицию Постоянный стратегический состав (CSP), Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что в районе Бурема велись интенсивные бои, в результате которых был установлен контроль над лагерем и различными передовыми постами малийских вооружённых сил.

Вместе с тем власти Мали пока не сообщали о каких-либо боях в районе Бурема.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября не менее 49 мирных жителей и 15 военных погибли на северо-востоке Мали из-за двух нападений боевиков. Первое из них было произведено на военный лагерь в районе Бурем, а второе — на судно, которое перевозило мирных граждан через затопленную равнину между городами Гао и Мопти. При этом силовикам удалось ликвидировать порядка 50 боевиков. В связи с террористическими нападениями в стране объявили трёхдневный общенациональный траур.

10 сентября президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе которых выразил соболезнования в связи с терактом на северо-востоке этого государства.