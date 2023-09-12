Красноярск, 12 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Пешеход успел увернуться от фуры, вылетевшей с трассы в районе посёлка Солонцы под Красноярском. Сообщение об этом опубликовано 12 сентября в Telegram-канале краевого управления автодорожной сетью.

Кадр из видео

Авария произошла накануне около 16:30 по местному времени на Северном шоссе. Водитель фуры не справился с управлением, грузовик столкнулся с барьерным ограждением и съехал в кювет.

«По обочине в этот момент передвигался мужчина, который чудом, буквально в метре, разминулся с несущейся на него многотонной техникой», — говорится в сообщении.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что пешеход вовремя отреагировал, увидев несущийся на него грузовик, и скатился в кювет. Он не пострадал и стал выбираться из кювета. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

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В дорожном управлении поблагодарили водителей, которые остановились на шоссе для помощи участникам аварии, и призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщало ИА Регнум, по статистике МВД, больше всего дорожных аварий в России — 87,5% — происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Подавляющее большинство смертей (85,2%) приходится именно на такие ДТП, причём 32,7% людей гибнут по причине нарушения скоростного режима.