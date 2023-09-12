Москва, 12 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. То поведение, которое сегодня демонстрируют украинские политики, позволяя себе оскорбительные высказывания в сторону разных стран, можно охарактеризовать одним словом — истерика. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк во время интервью заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. Также по мнению украинского политика, Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных шагов. Подоляк добавил, что эти страны сегодня якобы эффективно зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь национальными интересами.

«Прокомментировать сегодняшнее поведение украинских нацистов можно одним словом — истерика. Они видят, что Запад их сливает, что Россия не отступится и доведёт начатое до конца. Подоляк ведет себя, как блоха, которая, сидя сзади лошади, мнит себя кавалеристом. Поэтому обращать внимание на таких вшей и блох таким мастодонтам и мощным государствам как Китай и Индия — просто себя не уважать. Он там вякнул, пискнул, ну рожу скривил — ну и что?» — отметил Кот.

Политолог выразил уверенность, что ни одна из стран, подвергшихся оскорблению от украинского политика, даже не обратит внимание на то, что он сказал. Более того, по мнению эксперта, Подоляк, как и другие главные представители киевского режима, уже осознаёт невозможность сохранить за собой занимаемую должность до весны, а потому позволяет себе одиозные заявления и глупые поступки.

«Ему за это отвечать не придётся — он уже живой труп. И Подоляк пытается сейчас навредить, нагадить, сделать идиотские заявления. Поэтому к словам Подоляка нужно отнестись даже с некоторым пониманием — у них всё подгорает, им действительно не позавидуешь, потому что они натворили столько преступлений, за которые в любом случае придётся отвечать. И сегодня, находясь в таком полуистерическом состоянии, они себя не контролируют», — указал политолог.

Кот обратил внимание, что подобное поведение демонстрирует и сам украинский лидер, который пытается шантажировать Запад, рассказывая, что якобы беженцы с Украины могут устроить в европейских странах переворот и бунты, если союзники Киева остановят поставки помощи. По мнению политолога, это всё не более чем слова, демонстрирующие истерику, поскольку украинские беженцы уехали, наоборот, для того, чтобы обрести спокойную жизнь.

Также, как передавало ИА Регнум, Михаил Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест — «фиктивными организациями». По его мнению, ООН, МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International — это организации, «которые засоряют наше сознание мусорными оценками».

30 августа советник главы офиса украинского президента заявил, что папа Римский Франциск «поддержал русский мир» и стал инструментом российской пропаганды. По его мнению, речь понтифика якобы разрушительна для современного гуманизма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы. По его словам, сокращение помощи только затянет военный конфликт.