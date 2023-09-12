Дзержинск, Нижегородская область, 12 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В городе Дзержинске Нижегородской области мужчина на «КамАЗе» краном манипулятора пытался разрушить здание отдела полиции, в котором находились сотрудники, после чего скрылся, сообщила 12 сентября пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области в своём Telegram-канале.

СУ СК России по Нижегородской области Следователи на месте происшествия

По факту хулиганских действий следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан.

Как рассказал ИА Регнум источник в правоохранительных органах, происшествие произошло в ночь с 11 на 12 сентября. «КамАЗ» подъехал к зданию местного отдела полиции, подцепил лапой манипулятора бетонный блок и ударил этим блоком по входной двери и стене здания.

В результате ударов были частично повреждены главная входная дверь, помята решётка окна вестибюля, пострадавших нет. Из-за повреждения двери сотрудники дежурной смены оказались заблокированными в здании.

После этого «КамАЗ» скрылся с места происшествия, а на территории Нижегородской области введён план «Перехват».

Правоохранители обнаружили движущееся авто в районе 401 км трассы М-7 Кстовского района. Чтобы остановить автомобиль, полицейским пришлось 24 раза выстрелить по колёсам «КамАЗа», в результате чего было пробито два колеса и он остановился, а хулиган был задержан. Им оказался гражданин республики Узбекистан. Его мотивы ещё предстоит выяснить.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по судебным приставам в посёлке СУ-952 в пригороде Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Злоумышленник также угрожал «сжечь каждого, кто приблизится к нему». При этом он совершил поджог собственного автомобиля и сам получил ожоги.