Политолог Гаспарян назвал «главную печаль» Никола Пашиняна
Гаспарян: Пашинян боится, что жители Карабаха начнут переезжать в Армению
Москва, 12 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Победа в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе в 90-х годах прошлого века была национальным триумфом и светлым пятном в истории Армении за последние 100 лет, но нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян всё это сдал. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявил политолог Армен Гаспарян.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Армении фактически признали Нагорный Карабах частью Азербайджана и Москве нечего сказать по этому поводу.
«Товарищ Пашинян благодаря своей «умелой» деятельности проиграл последнюю войну в этом регионе. Это было осенью 2020 года. Благодаря посредничеству России был заключён мир, который подразумевал определённые условия. И товарищ Пашинян их начал выполнять. Если бы это оказывало какое-то воздействие на его политическую судьбу, то это проявилось бы в ходе выборов в июне 2021 года. Но армянский народ пошёл и массово, с критическим большинством поддержал деятельность Пашиняна», — сказал Гаспарян.
Однако, как согласился политолог, власти Армении уже пытаются сделать Россию виноватой в том, что с Карабахом произошло то, что произошло. Причём не только сейчас, но с осени 2020 года.
«Надо же на кого-то списать свою немощь и предательство собственного народа. И поскольку Пашинян всю жизнь ходил под соросовскими структурами, очевидно, что он воспользовался этим опытом и всё списал на Россию», — констатировал Гаспарян.
Он напомнил, что Пашинян построил всю свою политику на критике так называемого карабахского клана — это экс-президенты Роберт Кочарян, Серж Саргсян и другие политические деятели.
«И для меня это удивительнейший момент. За 100 лет это было единственное светлое пятно в истории этой маленькой кавказской страны. Потому что всё остальное — это трагедии и катастрофы. Но вот у них случился момент национального триумфа — они победили в войне. И Пашинян это всё это благополучнейшим образом сдал!» — посетовал политолог.
Рассуждая о том, что будет дальше, Гаспарян предположил, что теперь какая-то часть населения Нагорного Карабаха переедет в Армению. И именно этого Пашинян не хочет. Потому что эти люди будут настроены по отношению к Пашиняну гиперкритично. А это даёт стимул карабахскому клану, который всё ещё присутствует в политике.
«Это главная печаль господина Пашиняна. А то, что Карабах в составе Азербайджана будет демонстративно и молниеносно отстраиваться и нормализовываться с кучей международных наблюдателей, — это единственный допустимый тут вариант», — подытожил политолог.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, Ереван фактически признал суверенитет Азербайджана над Карабахом, что было зафиксировано в пражском заявлении. Президент РФ подчеркнул, что это не было решением Москвы. Кроме того, Путин напомнил, что мандат российских миротворцев на пребывание в регионе ещё действует.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нечестными и ложными обвинения некоторых депутатов армянского парламента, суть которых сводится к тому, что Москва будто бы «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану. Кроме того, Лавров напомнил, что у Еревана есть союзнические обязательства перед Москвой.
Ранее Пашинян заявил о том, что готов к срочным переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дабы обсудить меры по снижению напряжённости на границе двух республик.