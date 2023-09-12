Москва, 12 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Победа в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе в 90-х годах прошлого века была национальным триумфом и светлым пятном в истории Армении за последние 100 лет, но нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян всё это сдал. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявил политолог Армен Гаспарян.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Армении фактически признали Нагорный Карабах частью Азербайджана и Москве нечего сказать по этому поводу.

«Товарищ Пашинян благодаря своей «умелой» деятельности проиграл последнюю войну в этом регионе. Это было осенью 2020 года. Благодаря посредничеству России был заключён мир, который подразумевал определённые условия. И товарищ Пашинян их начал выполнять. Если бы это оказывало какое-то воздействие на его политическую судьбу, то это проявилось бы в ходе выборов в июне 2021 года. Но армянский народ пошёл и массово, с критическим большинством поддержал деятельность Пашиняна», — сказал Гаспарян.

Однако, как согласился политолог, власти Армении уже пытаются сделать Россию виноватой в том, что с Карабахом произошло то, что произошло. Причём не только сейчас, но с осени 2020 года.

«Надо же на кого-то списать свою немощь и предательство собственного народа. И поскольку Пашинян всю жизнь ходил под соросовскими структурами, очевидно, что он воспользовался этим опытом и всё списал на Россию», — констатировал Гаспарян.

Он напомнил, что Пашинян построил всю свою политику на критике так называемого карабахского клана — это экс-президенты Роберт Кочарян, Серж Саргсян и другие политические деятели.

«И для меня это удивительнейший момент. За 100 лет это было единственное светлое пятно в истории этой маленькой кавказской страны. Потому что всё остальное — это трагедии и катастрофы. Но вот у них случился момент национального триумфа — они победили в войне. И Пашинян это всё это благополучнейшим образом сдал!» — посетовал политолог.

Рассуждая о том, что будет дальше, Гаспарян предположил, что теперь какая-то часть населения Нагорного Карабаха переедет в Армению. И именно этого Пашинян не хочет. Потому что эти люди будут настроены по отношению к Пашиняну гиперкритично. А это даёт стимул карабахскому клану, который всё ещё присутствует в политике.

«Это главная печаль господина Пашиняна. А то, что Карабах в составе Азербайджана будет демонстративно и молниеносно отстраиваться и нормализовываться с кучей международных наблюдателей, — это единственный допустимый тут вариант», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, Ереван фактически признал суверенитет Азербайджана над Карабахом, что было зафиксировано в пражском заявлении. Президент РФ подчеркнул, что это не было решением Москвы. Кроме того, Путин напомнил, что мандат российских миротворцев на пребывание в регионе ещё действует.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нечестными и ложными обвинения некоторых депутатов армянского парламента, суть которых сводится к тому, что Москва будто бы «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану. Кроме того, Лавров напомнил, что у Еревана есть союзнические обязательства перед Москвой.

Ранее Пашинян заявил о том, что готов к срочным переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дабы обсудить меры по снижению напряжённости на границе двух республик.