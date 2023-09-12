Берлин, 12 сентября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Германия планирует следовать требованиям ЕС о запрете для граждан России провозить некоторые товары. Об этом сообщило РИА Новости.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», — цитирует издание комментарий немецкой таможни.

Как передавало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал приостановить дипломатические отношения с ЕС. Своим решением в Еврокомиссии показали, что считают граждан России людьми второго сорта, «шариковыми», отметил Медведев. Введение таких ограничений — плевок в лицо всем жителям РФ, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, «вырывается наружу, как гнойник, который не лечили». Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики, это просто чистый расизм, сказала Захарова.

Финский телерадиоканал Yle, ссылаясь на комментарий МИД страны, сообщил, что въезд автомашин с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешён, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии.