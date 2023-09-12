Донецк, 12 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Российские операторы дронов включились в активную борьбу с зенитными комплексами ВСУ — об этом свидетельствует факт применения дронов-пустышек или имитаторов целей, которые отвлекают ПВО противника. Такую оценку в комментарии ИА Регнум дал знакомый с ситуацией боец одного из добровольческих соединений 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Украинские источники ранее опубликовали фотографии российского дрона-имитатора. По утверждению военнослужащих противника, аппарат, дезинформировавший украинскую ПВО, был приземлён с использованием комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

«Беспилотник-имитатор используется для двух целей. Первое — вскрытие районов базирования систем ПВО противника. Второе — дополнительная нагрузка на ПВО с целью вызвать перерасход боеприпасов», — пояснил боец 1-го Донецкого АК.

За один вылет может решаться или одна из задач, или обе сразу. «Идеальный вариант — это «атака» позиций противника ложными целями, которая вызывает реакцию со стороны ПВО противника. Дальше комплекс уходит на перезарядку и становится лёгкой мишенью», — рассказал источник ИА Регнум.

Разработка дронов-мишеней ведётся на протяжении последних лет для использования на учениях сил войсковой и корабельной ПВО, истребительной авиации и комплексов радиоэлектронной борьбы. Но с годами «ложные мишени» всё чаще используются в боевых действиях.

При использовании дронов активно изучается опыт других стран, отметил российский военный. В частности, подобную тактику использовали ВВС Азербайджана во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе. В беспилотники были переоборудованы пассажирские самолёты Ан-2. «Кукурузники» имитировали на радарах ПВО габаритную цель, например ударный беспилотник Bayraktar. Зенитные комплексы вскрывали свою позицию и становились добычей настоящих беспилотников.

«Конструкция дрона-имитатора может существенно изменяться в зависимости от выполняемых задач», — рассказал эксперт. Самый примитивный вариант — «взять тот же «Ланцет», ту же «Герань» и существенно облегчить», указал собеседник.

За счёт того, что из аппарата вынимается боевая часть, он становится легче, повышается дальность его применения. Поэтому дрон может продвигаться далеко вглубь позиций противника. «Существуют и более сложные варианты, например в дроне остаются системы оптического наблюдения. То есть он может ещё и снять район, из которого осуществлялся пуск зенитной ракеты», — добавил источник ИА Регнум.

В любом случае сторона, запустившая ложную мишень, остаётся в плюсе, пояснил боец. Даже в случае, если дрон не вскрыл вражеский ЗРК, противник вынужден реагировать на угрозу и тратить ракету из комплексов ПВО. При стоимости «дрона-пустышки» в несколько сотен долларов и ракеты в 30–40 тысяч долларов экономика войны работает на запустивших мишень. Дрон-имитатор может действовать как «самостоятельно», так и в составе группы настоящих беспилотников, которые смогут оперативно нанести удары по выявленным позициям противника.

Российские войска могут использовать упомянутый выше карабахский опыт — и использовать устаревшие поршневые самолёты для превращения в ложные мишени. Применение таких ложных целей может позволить вскрывать позиции зенитных ракетных комплексов большой дальности, таких как С-300 и Patriot, и радиолокационных станций.

В целом, этот случай свидетельствует о том, что наша беспилотная авиация стала ещё многообразнее, отмечают эксперты. В рамках «войны дронов» к разведывательным БПЛА, барражирующим боеприпасам (они же дроны-камикадзе) и ударным беспилотникам добавились летающие средства дезинформации ПВО противника.

Ранее ИА Регнум подробно сообщало о развернувшихся на слете операторов боевых беспилотников «Дронница-2023» дискуссиях о развитии боевых и разведывательных БПЛА. Руководитель Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН) Александр Любимов в интервью ИА Регнум рассказал о главных трудностях боевого применения беспилотников.