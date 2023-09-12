Симферополь, 12 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Четырёхдневный запас дизельного топлива сформирован в Крыму, оно поступит на АЗС уже 12 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее в ряде российских регионов возник дефицит бензина и дизельного топлива на заправках. По словам Аксёнова, принятые логистические решения позволят уже к вечеру обеспечить автозаправочные станции топливом.

«Сформирован четырёхдневный запас дизельного топлива», — заверил глава Крыма.

Он подчеркнул, что главное сейчас — поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность срыва полевых работ из-за нехватки топлива. Ряд предложений по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму направлен правительству России, добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, в августе перебои с топливом начались в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах, а также в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областях и Калмыкии. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 6 сентября предупредил об угрозе срыва полевых работ. Он пояснил, что проблема уже не только в стоимости топлива, но и в его наличии.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что правительство России своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях.