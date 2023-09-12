Москва, 12 сентября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Специальные прибавки к пенсии предусмотрены для граждан с «советским» стажем и стажем работы до 2002 года, они могут доходить до 11,4 тыс. рублей, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Юлия Финогенова 12 сентября агентству «Прайм».

Александр Кряжев/РИА Новости

Она напомнила, что рабочий стаж в России может включать три периода: «советский» — до 1991 года, стаж переходного периода с 1992 по 2002 год и страховой с 2002 года. В 2002 году начался перевод пенсионной системы на страховые принципы с обязательной уплатой страховых взносов, прежде пенсия зависела только от стажа.

«Пенсионные права, сформированные до 2002 года, учитываются по специальной формуле, в основе которой лежит специальный расчётный капитал», — пояснила экономист.

Тем, кто начал трудиться задолго до 2002 года, нужно проводить корректировку страховой пенсии с учётом валоризации. Специальные повышающие коэффициенты введены в отношении размера расчётного капитала: увеличение на 10% предусмотрено для тех, кто работал до 2002 года, и ещё на 1% за каждый год «советского» стажа. Чем больше «советский» стаж, тем выше повышающий коэффициент к размеру специального расчётного капитала.

При расчёте учитывается размер зарплаты, которую получал гражданин. Так как в советское время средняя зарплата составляла примерно 200 рублей в месяц, то и размер расчётного капитала у большинства граждан редко превышает 200 тыс. рублей. Все повышающие коэффициенты увеличат это значение до 240 тыс. рублей.

Такой размер расчётного пенсионного капитала соответствует 92,2 пенсионного балла за советский период. Если умножить эти баллы на стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента (в 2023 году он составляет 123,77 рубля), то прибавка за стаж до 2002 года составит 11 411,6 рубля, подвела итог Финогенова.

Ранее профессор Юлия Финогенова заявила ИА Регнум, что повышение размера материнского капитала, которое предложили в Госдуме, с одной стороны, защитит его ценность от инфляции, а с другой стороны, будет стимулировать потребительский спрос. Она отметила, что законопроект предполагает повышение выплат маткапитала на 28% и это будет вполне приемлемо для бюджета.