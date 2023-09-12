Санкт-Петербург, 12 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий умер в возрасте 59 лет. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Страница Анатолия Повелия во «ВКонтакте» Анатолий Повелий

Соболезнования выразил губернатор города Александр Беглов.

«Ушёл из жизни Анатолий Анатольевич Повелий — человек, безраздельно преданный Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог», — приводит пресс-служба слова Беглова.

Он отметил, что Повелий был в высшей степени ответственным, надёжным, компетентным руководителем.

Повелий занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга с 2021 по 2023 год, отвечал за жилищно-коммунального хозяйство и благоустройство. В сентябре 2023 года он был назначен на должность советника губернатора.