Санкт-Петербург, 12 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Православные должны защищать Отечество в час, когда это необходимо, так же, как делали это Александр Невский или Пётр Первый, заявил 12 сентября глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Софья Сандурская/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Сегодня перед Россией стоят не какие-то обычные задачи, связанные с общим ростом и развитием. Сегодня перед Россией стоит задача выйти победительницей из той борьбы, которая против нас развязана силами зла», — сказал патриарх в своей проповеди после литургии в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Сейчас России необходима мобилизация, и не только воинов, но также и политических сил, и верующих, которые должны усердно молиться за защитников Отечества, подчеркнул Кирилл.

«Нам ещё многое нужно сделать не только в масштабах страны, но и, не побоюсь сказать, в масштабах мира, оставаясь силой удерживающей. А Удерживающий — это тот, кто не дает возможность тотальному мировому злу взять верх над всем родом человеческим», — сказал патриарх.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх отмечал, что каждый православный приход России должен сподвигнуть прихожан на помощь участникам специальной военной операции, на сбор вещей и продуктов питания. Сейчас все священники должны находиться на передней линии духовного фронта и нести людям живое слово, а не «приевшиеся формулы», отметил глава РПЦ.

Современный мир фактически оказался перед лицом третьей мировой войны, сказал патриарх в мае 2023 года. В сложившейся ситуации значительно выросла роль сотрудничества России с исламским миром, есть надежда, что Россия — не единственная цивилизация, которая отказывается от греховного пути развития, отметил Кирилл.