* Бабченко — запрещённая в России организация

Киев, 12 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который известен в прошлом работой на СБУ. Об этом 12 сентября сообщило украинское издание Klymenko. Time, ссылаясь на слова самого журналиста.

ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев Аркадий Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

После пересечения украинской границы, как сообщает издание, журналиста приказано «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО».

По словам Бабченко, он не знает, на каком основании было возбуждено уголовное дело, при этом он предположил, что из-за оскорблений президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что на Украине Бабченко не появлялся уже четыре года.

Как передавало ИА Регнум, в апреле журналист был включён в реестр иностранных агентов Министерством юстиции России. Уточняется, что он собирал денежные средства в поддержку украинской армии, а также, применяя современные информационные технологии, распространял ложную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти и о проводимой ими политике.

Ранее внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов журналист Аркадий Бабченко был объявлен в России в розыск. Он получил скандальную известность своей мнимой смертью — его «убийство» инсценировала в 2018 году СБУ с целью обвинить российское руководство.