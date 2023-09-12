Москва, 12 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В Берлине прекрасно понимают, что если украинская армия получит ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то положение ВСУ не улучшится, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 12 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не станет поставлять эти ракеты Киеву, даже если США отправят на Украину ракеты ATACMS.

Как подчеркнул Коновалов, заявление министра обороны Германии не отменяет возможную поставку этих ракет.

«Он лишь сказал, что они не станут этого делать автоматически. По одной простой причине — немцы пытаются показать какую-то самостоятельность в вопросе поставок вооружений на Украину», — сказал Коновалов.

Тем более, как подчеркнул военный эксперт, немецкие избиратели всё чаще задают неудобные вопросы и общий политический ландшафт ФРГ выглядит довольно неприглядно.

«Экономический кризис уже настал, и теперь всё движется к политическому, — заявил Коновалов. — Надо что-то предъявлять для внутреннего употребления, чтобы демонстрировать самостоятельность германского руководства. Однако в действительности оно полностью находится под контролем Вашингтона и делает то, что ему говорят из-за океана».

По его словам, германские власти понимают, что поставка ракет Taurus на Украину не улучшит положения её армии, и поэтому Берлин не торопится выполнять свои обещания.

Также Коновалов заявил, что, получив ракеты Taurus, командование ВСУ будет готово применить их против любых целей. Но прежде всего это будут гражданские объекты.

«В этом нет сомнений. Это их излюбленное занятие — обстреливать мирные городские кварталы. А на фронте успехов нет и не будет», — подытожил Коновалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Писториуса, в принятии решений о поставках ракет не может быть автоматизма.

Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что Киев готов сделать всё для того, чтобы как можно скорее получить ракеты Taurus.

Однако по словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, быстро поставить эти ракеты Украине невозможно. Ситуация аналогична той, которая сложилась с танками Leopard и системами ПРО IRIS-T, когда каждую деталь нужно было уточнять заранее.

В бундестаге же канцлера Германии Олафа Шольца уже резко раскритиковали за его нежелание поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Такое поведение главы государства некоторые депутаты назвали безответственным. Сам канцлер заверяет, что решил тщательно взвесить всё, прежде чем принять окончательное решение о поставке ракет.