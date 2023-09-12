Владивосток, 12 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в центре G. O. R. K. I. Об этом она рассказала РИА Новости.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

«Когда мне предложили эту работу, я сказала, хорошо, я перееду в Санкт-Петербург и я очень благодарна Санкт-Петербургскому государственному университету за их поддержку», — сказала она агентству.

По её словам, университет помог ей оформить рабочую визу и она переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, в июле бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что была вынуждена покинуть родину. Причиной стало её сотрудничество с Россией, австрийские власти не оставили ей выбора.

Санкт-Петербург она назвала большим интеллектуальным центром и центром искусств. Также она сообщила, что изучает русский язык с преподавателем, но пока он даётся ей непросто.