Москва, 12 сентября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Россия предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что Россия во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами прорабатывала схему параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов, но эта работа продвигалась непросто.

Дипломат подчеркнула, что в Нагорный Карабах была поставлена партия российской гуманитарной помощи — 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей.

«Ожидаем, что с учётом достигнутого понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что Москва рассчитывает на стабилизацию гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и восстановление нормальной жизнедеятельности местного населения, что создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении фактически признало Нагорный Карабах частью Азербайджана. Он добавил, что мандат российских миротворцев на пребывание в регионе ещё действует. Никуда не делись вопросы гуманитарного характера, недопущения этнических чисток. Путин выразил надежду, что азербайджанское руководство, как оно и говорит, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках, а напротив, заинтересовано в мягком протекании процесса.