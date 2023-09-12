Вашингтон, 12 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России при необходимости могут перейти в полномасштабное наступление, оттеснив ВСУ на правый берег Днепра и освободив Одессу, заявил 12 сентября в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Александр Река/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России в зоне СВО

«Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, на местность, на линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает «а» и «б», то поставит Украину в сложное положение», — сказал Риттер.

Российские войска пока не начали полномасштабное наступление потому, что стараются минимизировать потери личного состава, предположил эксперт. Но ВСУ уже стоят на пороге полного краха, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за три месяца своего неудачного контрнаступления потеряли более 70 тысяч военных. Власти Украины относятся к военнослужащим ВСУ так, словно это «не их люди», сказал президент.

Чтобы ликвидировать нехватку личного состава в рядах ВСУ, в армию призовут полицейских, которые не прошли переаттестацию, рассказал 12 сентября бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его данным, речь может идти о 50 тысячах человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября заявил, что «хэппи-энда» у контрнаступления ВСУ не будет, поскольку потеряно большое количество военных. Эти слова были обращены к Западу, от которого Киев требует новых поступлений оружия, денег и наёмников, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.