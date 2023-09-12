Москва, 12 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на купянском направлении французскую гаубицу TRF1, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны России.

(сс) US Army Французская гаубица TRF1

За сутки на указанном направлении российские военные также уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США.

«Гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.