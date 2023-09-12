ВС России уничтожили на купянском направлении французскую гаубицу TRF1
Москва, 12 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на купянском направлении французскую гаубицу TRF1, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны России.
За сутки на указанном направлении российские военные также уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США.
«Гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции», — сообщили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.