* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Удар, который нанесла американская армия по сирийской провинции Идлиб в мае, убил не лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а мирного жителя. Об этом говорится в докладе по расследованию нарушений прав человека в Сирии, представленного на 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

Иван Шилов ИА Регнум

«Комиссия не нашла никаких доказательств того, что погибший был кем-либо, кроме мирного жителя, или что он принимал непосредственное участие в боевых действиях, и ожидает результатов расследования, проведённого США», — сказано в документе.

В ООН посчитали, что этот удар может представлять собой нарушение принципа предосторожности при атаке либо из-за её неадекватного планирования, либо из-за недостаточной проверки намеченной цели.

Как передавало ИА Регнум, операцию 3 мая 2023 года проводило Центральное командование США, которое через несколько часов после удара заявило, что целью удара беспилотника Predator был высокопоставленный лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом оно не привело никаких доказательств и не назвало имени подозреваемого.

А газета The Washington Post написала, что заявление Пентагона об уничтожении боевика может оказаться ошибочным. По сведениям издания, вместо высокопоставленного боевика могли убить 56-летнего местного жителя Лотфи Хассана Мисто.

Как заявили его родственники, бывший каменщик не имел никаких связей с террористами, был отцом десятерых детей и спокойно жил в городе на северо-западе Сирии.

После заявлений семьи жертвы американского удара в Пентагоне появились сомнения относительно того, кто был убит, заявили изданию два представителя министерства обороны США. «Мы больше не уверены в том, что убили высокопоставленного члена «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», ― сказал американский военный.

Представитель Центрального командования ВС США подчеркнул, что в связи с сообщениями о гибели мирного жителя проводится разбирательство.