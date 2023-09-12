Рыльск, Курская область, 12 сентября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что вечером 11 сентября ВСУ дважды пытались атаковать Рыльск, расположенный в 30 км от границы с Украиной. Губернатор отметил, что в результате второй атаки в административном здании были выбиты несколько окон, пострадавших не было.

«11 сентября 2023 года в 23:45 с запущенного со стороны Украины БПЛА был произведён сброс двух неустановленных боеприпасов на здание администрации города Рыльска. В результате повреждены стеклопакеты шести окон и три двери со стороны двора здания. Пострадавших нет», — сообщил источник ИА Регнум.

Во время первой атаки снаряды были сброшены в районе пересечения улиц Ленина и Карла Либкнехта, рядом с которым, помимо здания городской администрации, находится также и помещение отдела МВД, рассказал источник ИА Регнум.

«11 сентября 2023 года в 21:46 с запущенного со стороны Украины БПЛА произведён сброс двух кумулятивных снарядов на пересечение улиц Ленина и К. Либкнехта. В результате осколками частично повреждены фасады зданий и остекления двух окон. Пострадавших нет», — сообщил источник.

Ранее в Министерстве обороны РФ и администрациях регионов сообщили о нескольких попытках ВСУ в течение последних дней атаковать объекты на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов.

Так, 11 сентября беспилотник ВСУ вошёл в пространство Белгородской области и сбросил самодельное взрывное устройство. Погиб военнослужащий. Также 11 сентября ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому и помещению паспортного стола в Энергодаре Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.