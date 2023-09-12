Владивосток, 12 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток» планируется открыть в ноябре 2023 года. Об этом 12 сентября сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Восточном экономическом форуме.

Владимир Гердо/ТАСС Вид на скоростную трассу М-12 «Восток»

«Следующий участок мы хотим открыть где-то в ноябре. Участок в основном идёт по территории Чувашии», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что уже 20 декабря вся трасса до Казани будет запущена целиком.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 сентября открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Он отметил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и реализованы в полном объёме.

Хуснуллин 11 сентября сообщил, что готовность трассы М-12 «Восток» на участке от Арзамаса Нижегородской области до Казани составляет более 80%. Он добавил, что на этом участке работы идут по такому графику, который позволит запустить движение до Казани в конце декабря.

Также Хуснуллин рассказал, что разрешённую на федеральной трассе М-12 скорость пока не планируется повышать до 130 километров в час.