Варшава, 12 сентября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Власти Польши сосредоточили более 10 тыс. военных на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик в интервью Польскому радио.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

По его словам, обстановка на границе «стала определённо спокойнее».

«Из этого числа 6 тыс. в лагере, а 4 тыс. непосредственно на границе. Кроме этого, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских», — сообщил Вонсик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что правительство Польши совершает масштабные закупки вооружения, что свидетельствует о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.

Эксперт пояснил, что власти не скрывают «смелых планов и закупок большого количества наступательных вооружений».