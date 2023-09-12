Москва, 12 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли проведёт конкурс, который определит, на какие именно российские автомобили пересядут чиновники, заявил журналистам 12 сентября заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отвечая на вопрос о личной готовности пересесть на автомобиль отечественного производства, Евтухов сказал, что поручения главы государства будут не обсуждаться, а исполняться.

«Что значит, готов я или не готов? Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно», — заявил он.

Заниматься организацией закупки отечественных автомобилей будет специальное подразделение министерства, добавил Евтухов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 сентября в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что закупки автомобилей отчественного производства для чиновников начнутся уже скоро. Отечественные машины могут выглядеть скромнее иномарок, но чиновники должны ездить именно на них, добавил глава государства.

В августе 2023 года на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. Руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки машин иностранного производства, отметил президент, подчеркнув, что он ответил отказом. Если чиновники будут пользоваться отечественными автомобилями, это ускорит улучшение их качества, добавил глава государства.