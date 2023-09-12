Омск, 12 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Поезд с пассажирами севшего в поле под Новосибирском самолёта прибыл в Омск. Об этом сообщило РИА Новости.

ИА Регнум Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, севший в поле под Новосибирском

Отмечается, что из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Примерно в 17:15 по местному времени (14:15 мск) поезд прибыл в пункт назначения. Пассажиров на вокзале встретили родные, сотрудники МЧС, полицейские.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 сентября пилоты «Уральских авиалиний» Сергей Белов и Эдуард Семёнов успешно посадили лайнер Airbus A320 со 161 пассажиром на борту в поле в Новосибирской области. Перед этим у самолёта, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, отказала гидравлика. Подлетавший к Омску лайнер направили в Новосибирск для аварийной посадки в аэропорту Толмачёво, но из-за угрозы нехватки топлива его пришлось сажать в поле с рожью.

Среди пассажиров этого самолёта была беременная женщина, ей потребовалась помощь врачей. Серьёзных травм женщина, находящаяся на 33-й неделе беременности, не получила. Медицинскую помощь ей оказали в связи с сильным стрессом.