Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Количество вакансий в общеобразовательной сфере в России превышает число занятых в ней работников на 3,1%, по федеральным округам этот показатель варьируется от 4,8% до 1,2%. Наиболее востребованы учителя-предметники по математическим и естественно-научным дисциплинам, а также преподаватели иностранных языков.

Пресс-служба AVA Group

Из-за роста стоимости арендного жилья (45 тысяч рублей в месяц) Сочи также столкнулся с дефицитом квалифицированных педагогических кадров. В 2022 году по инициативе главы города Алексея Копайгородского администрация города и городское собрание приняли решение компенсировать педагогам ежемесячно 15 тысяч рублей за аренду жилья.

В свою очередь, представители бизнеса тоже активно принимают активные действия, направленные на поддержку педагогов. Так, в настоящий момент в Хостинском районе города Сочи строится школа на 1100 мест, которая станет филиалом сочинской гимназии № 8. В ее проектировании принимает участие директор образовательного учреждения Игорь Никитин. Эта школа по уровню образования занимает первое место в Краснодарском крае, пятое — в ЮФО и 88-е — в РФ. Общеобразовательная школа строится по государственной федеральной программе. В школе будут применяться нестандартные архитектурные решения — эксплуатируемая кровля со спортивными площадками и зонами отдыха. Кабинеты профильных предметов — физики, химии, биологии — предполагается сделать помещениями, которые легко трансформируются в лекторий или лабораторию. Дополнительно инфраструктура школы включает в себя актовый и тренажерный залы, спортивную площадку, столовую на 500 человек, места для организации отдыха детей.

Процесс строительства школы ведется ускоренными темпами, чтобы уже в следующем году дети смогли пойти в школу рядом с домом.

Кроме того, инвестиционный холдинг AVA Group как социально-ориентированный бизнес при участии директора школы разработал собственную программу релокации для учителей в Сочи. Это позволит привлечь педагогов из других регионов. Пять квартир в ЖК «Кислород» в Хостинском районе города Сочи для педагогов уже готовы для заселения и укомплектованы всем необходимым. Ремонтные работы завершены: в квартирах установлена бытовая техника, оборудованы кухня и ванная комната, есть мебель и предметы быта — от светильников до посуды.

«Для нас важно создать в Сочи для учителей особые комфортные условия проживания и работы. Воспитание и обучение детей — вклад в будущее, поэтому престиж профессии педагога необходимо поддерживать», — отметил президент AVA Group Ваган Арутюнян. Он добавил, что компания много вкладывает в развитие подрастающего поколения, строя современные объекты образования, проводя конкурсы для талантливых детей, развивая атмосферу добрососедства.

Стоимость аренды квартиры для учителей будет составлять размер оплаты коммунальных платежей. Проживать в квартире педагог сможет все время, пока является сотрудником школы. Будущий дом талантливых педагогов находится в шаговой доступности от образовательного учреждения, что будет еще одним аргументом в пользу переезда высокопрофессиональных кадров.