Киев, 12 сентября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. На Украине не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса президента Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать около 50 тыс. представителей данного контингента, заявил экс-депутат верховной рады Илья Кива.

Evgen Kotenko/Ukrinform/Zuma/TASS

«В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, речь идёт о мобилизации порядка 50 тыс. полицейских, это четверть всего личного состава полиции Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.