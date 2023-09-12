Донецк, 12 сентября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Евгений Зиновик рассказал, что его бросили на поле боя с ранениями, в результате он был вынужден четыре дня ждать, пока его найдут российские разведчики. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что у 37-летнего украинского военнослужащего, жителя Херсона, трое детей, отец после инсульта и пожилая мать, за которыми он присматривал, мужчина не проходил срочную службу в армии Украины, несмотря на это, зимой 2023 года он был мобилизован в ВСУ. В течение марта Зиновик проходил обучение в Великобритании на полигоне в городе Варкопе.

По его словам, для такого элитного обучения не было никакого отбора, направляли всех подряд, британские и финские инструкторы учили военнослужащих пользоваться оружием советского и западного образцов.

После обучения мужчина оказался в действующей части, принимал участие в контрнаступлении на западе Донецкой Народной Республики, уточнил он, добавив, что его подразделение получило приказ выдвинуться к селу Новодонецкое, передвижение происходило на броневиках британского производства Mastiff.

В Новодонецком украинское подразделение попало под минометный огонь, а британский броневик, на котором ехал Евгений, подорвался на мине.

«Я получил тяжёлое ранение, в связи с которым я уже не мог сам передвигаться. Сбоку вошёл осколок, а сзади вышел. С переломом тазобедренной кости», — пояснил военнопленный, добавив, что сослуживцы спрятали его в подбитом Mastiff, где он и провёл четыре дня.

Отмечается, что у военнослужащего был с собой запас воды. По его словам, ему было страшно.

«О доме думал, о близких. Увижу ли их еще когда-нибудь», — рассказал военнопленный.

Уточняется, что через четыре дня его обнаружили российские разведчики.

«Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли», — сообщил Зиновик.

По его словам, он был рад попасть в плен, в настоящее время он проходит лечение в госпитале. Он отметил, что донецкие врачи отнеслись к нему хорошо, рана уже полностью зажила.

Как передавало ИА Регнум, украинский военнопленный рассказал о ситуации во время боя, когда сержант, бывший в тот момент старшим, велел им «тикать» из-под обстрела во время одного из особо тяжёлых штурмов. По словам Валерия Мищенко, младшие командиры понимают, что иногда идти в бой — самоубийство. Мищенко уточнил, что он и его сослуживцы не были обученными военными, а были обычными работягами, которых украинские власти мобилизовали насильно.

17 августа изголодавшиеся бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен. Так, трое украинских бойцов после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Военнопленный рассказал, что его готовили всего пять дней, а после такой «учебки» направили в бригаду теробороны, после чего он оказался на позициях на правобережье Днепра. На третьи сутки начался голод, но паёк им предлагали покупать за свои деньги.