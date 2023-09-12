Москва, 12 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина учредить День воссоединения России с новыми регионами своевременно, оно не случайно возникло сразу после единого дня голосования в стране. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил учредить 30 сентября День воссоединения России с новыми регионами — Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями. Соответствующий документ поступил в Госдуму.

Политолог Шаповалов выразил уверенность, что в Госдуме единогласно поддержат предложение президента.

«Это своевременная инициатива, которая будет воспринята с воодушевлением как гражданами России, которые проживают в новых субъектах, так и жителями всей остальной страны. К тому же идеи подобного праздника уже возникали со стороны общественности. И президент озвучил эту инициативу, которая соответствует позиции россиян, нашим общим интересам, и будет встречена с воодушевлением», — отметил Шаповалов.

Политолог обратил внимание, что инициатива возникла сразу после единого дня голосования — первых выборов, проведённых в новых субъектах России. Шаповалов отметил, что итоги голосования в новых регионах показали высокие результаты явки, что свидетельствует об очевидном выборе местных жителей — быть частью России.

«И мы видели, что несмотря на огромное количество провокаций и диверсий, не смотря на заявления западных элит, граждане России с воодушевлением участвовали в выборах и показали великолепные результаты политического участия. Это однозначно свидетельствует о том, что выбор народов Новороссии сделан, и он — быть с Россией», — поделился политолог.

По словам кандидата исторических наук, политолога и публициста Михаила Смолина, решение президента об учреждении памятной даты не спонтанное, а, наоборот, возникшее вовремя.

«Это не рано, мы очень естественно подошли к такому решению. Мы уже живём по общим правилам, у нас есть совместные программы. Сейчас удачный момент для того, чтобы такое существенное событие — воссоединение — отразить в нашем календаре», — подчеркнул Смолин.

Историк отметил, что для России не будет иметь значения, как к такому решению отнесутся в других странах, и тем более — на Украине. Он напомнил, что у нас уже есть подобная важная дата в календаре — это день воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта. По словам Смолина, этот день уже также полноценно стал частью важных государственных дат.

«А как на Украине к этому отнесутся — вообще не должно интересовать. Там государство разваливается и присоединение новых территорий — это дело времени. А поскольку это решение окончательное, введенное в нашу конституцию, то мнение той стороны Россию не должно никак волновать», — заключил Смолин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов РФ. Четыре новых региона вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых там 23–27 сентября.

В Единый день голосования в 2023 году в России впервые приняли участие в выборах жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов.

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, на выборах в Народный совет ДНР «Единая Россия» набрала 78,03% голосов. За выборами на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вели наблюдение 33 зарубежных эксперта из 21 страны. Они отметили соблюдение всех стандартов электорального права, прозрачность и открытость выборов, а также высокую явку избирателей и их свободную волю.