Москва, 12 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Два обезглавленных тела обнаружены на севере Москвы. Один труп находился в парке, другой — в квартире, сообщила 12 сентября пресс-служба столичного СКР в Telegram-канале.

СУ СК России по г. Москве СК России на месте обнаружения трупа мужчины в парке Москвы

В одном из парков в Северном административном округе Москвы был найден труп мужчины с колото-резаными ранениями в области шеи, головы и туловища. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, уточнили в ведомстве.

Позднее в квартире жилого дома на территории этого же округа нашли мёртвым другого мужчину «с аналогичными признаками насильственной смерти».

Оба тела обезглавлены, уточнил источник РЕН ТВ. Правоохранители устанавливают личности мужчин и разыскивают причастных к убийству.

Второй мужчина был хирургом-травматологом, его тело нашла родственница. Женщина приехала к нему домой, потому что не могла дозвониться до мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новой Москве обнаружили висящий на дереве мумифицированный труп мужчины. Тело находилось на высоте 5–10 метров, смерть мужчины наступила около двух-трёх лет назад.