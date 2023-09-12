Сидней, Австралия, 12 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал монстром российского бойца Александра Волкова, который победил австралийца Тая Туйвасу.

DAN HIMBRECHTS/EPA/ТАСС Александр Волков и Тая Туивасу на турнире UFC 293 в Сиднее

«Только посмотрите на этого монстра Волкова, с которым бился Туйваса, на его преимущество в размахе рук, на его силу, на разницу в их размере», — сказал Уайт.

Он добавил, что бой оправдал ожидания, а Туйваса провёл потрясающий поединок.

Как ранее сообщало ИА Регнум, выступающий в тяжёлом весе Волков победил Туйвасу удушающим приёмом во втором раунде на турнире UFC 293 в Сиднее. Эта победа стала для 34-летнего спортсмена третьей подряд в UFC и 37-й в смешанных единоборствах при 10 поражениях.