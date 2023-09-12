Москва, 12 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны.

РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне СВО

Атаки были отражены в районах Работино и Вербового. Было уничтожено до 35 военнослужащих противника, танк и шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley американского производства.

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки на запорожском направлении были поражены гаубицы М777 и М-119 американского производства, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б» и станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Нота».

Также в Минобороны 12 сентября сообщили об отражении пяти атак ВСУ за сутки на донецком направлении, уничтожении боевой машины РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства и уничтожении склада боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом территории ДНР.

10 сентября в ведомстве сообщали об уничтожении нескольких складов боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области. Кроме того, на том же направлении в рамках контрбатарейной борьбы были поражены САУ «Акация», гаубицы М198, М119 и М777, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.