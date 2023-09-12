Москва, 12 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России купянском направлении уничтожили боевую машину РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Urek Meniashvili Т-122 Sakarya

Он отметил, что на этом направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили живую силу и технику 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Новоегоровка, Загоруйковка и Синьковка Харьковской области.

Официальный представитель минобороны России уточнил, что за минувшие сутки на данном направлении было ликвидировано до 25-ти украинских военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, три автомобиля, гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции.

Как передавало ИА Регнум, авиация группировки «Запад» нанесла 24 удара по живой силе и технике ВСУ на купянском направлении. Также на купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады. Российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки, а также беспилотник «Валькирия» в районе Площанки. Противник потерял до двух взводов живой силы и танк Т-72.

советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ с начала летнего контрнаступления потеряла уже более 70 тыс. военнослужащих. По его словам, Украина уже испытывает настоящий кризис призывного ресурса.