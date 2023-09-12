Москва, 12 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что потери ВСУ за сутки на южнодонецком направлении составили до 140 военнослужащих. Также украинские подразделения потеряли три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.