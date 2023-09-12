Уяр, Красноярский край, 12 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В городе Уяре Красноярского края сразу трое студенток местного сельскохозяйственного техникума пытались покончить с собой в общежитии учебного заведения. Все трое доставлены в реанимацию Уярской районной больницы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Вечером в понедельник, 11 сентября, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним с отравлением в тяжелом состоянии трех несовершеннолетних учащихся Уярского сельскохозяйственного техникума», — сообщил ИА Регнум источник в экстренных службах региона.

По информации собеседника агентства, сейчас все трое девушек находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, девушки пытались покончить с собой. Причины попытки суицида предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета, где уже назначена доследственная проверка. Все трое проживали в общежитии Уярского сельхозтехникума, на момент приезда скорой все трое находились в одной комнате.