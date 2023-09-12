Киев, 12 сентября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест — «фиктивными организациями». Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Новое издание».

Алексей Коновалов/ТАСС

«ООН — на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности», — сказал он.

Подоляк добавил, что ООН, МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International — это всё «фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками».

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая зампредставителя генсека ООН Фархан Хак призвал избегать неконструктивной риторики, не способствующей урегулированию конфликта. Так он прокомментировал заявление, в котором Подоляк написал, что «Украина достанет каждого, юридически или физически». Однако вскоре, 4 апреля, он заявил, что у России в ООН не должно быть права вето, которое позволяет заблокировать в одностороннем порядке любую резолюцию Совбеза ООН.