Владивосток, 12 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, безусловно, выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Это надо признать, но я думаю, это и признают во всём мире», — добавил российский лидер.

Путин также обратил внимание на то, что у Маска многое получается, в том числе при поддержке американского государства. В России, по словам президента, тоже намерены развивать такую работу.

Более того, в «Роскосмосе» уже принято решение о привлечении частных инвесторов к освоению космоса. И правительство поддержало это решение. Путин обратил внимание, что частные инвестиции в космической отрасли уже привлекаются «достаточно успешно».

Также российский лидер заверил, что Россия не будет сворачивать лунную программу после аварии космического аппарата «Луна-25». Он выразил сожаление, что прилунение станции не состоялось. Президент России отметил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, специалисты проведут соответствующий анализ, работа будет продолжена.